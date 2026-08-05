15 лет за жестокое убийство выпускницы в Тернопольской области: апелляция отклонила жалобу защиты

Фото: Офис Генерального прокурора

Апелляционный суд 5 августа 2026 года оставил без изменений приговор жителю Кременецкого района, приговоренного к 15 годам лишения свободы за умышленное убийство и сексуальное насилие в отношении 17-летней выпускницы

Об этом сообщил Офис Генеерального прокурора, передает RegioNews .

Суд согласился с доводами прокуроров Тернопольской областной прокуратуры и отклонил апелляционные жалобы стороны защиты, просившей смягчить наказание.

Трагедия произошла в 2017 году в поселке Вишневец. После выпускного вечера 17-летняя девушка не вернулась домой. На следующее утро ее тело с признаками насилия обнаружили неподалеку от учебного заведения.

В ходе судебного разбирательства прокуроры предоставили доказательства, подтвердившие причастность обвиняемого к умышленному убийству и сексуальному насилию в отношении несовершеннолетнего.

В феврале 2026 года суд первой инстанции признал мужчину виновным по части 2 статьи 115 и части 3 статьи 153 Уголовного кодекса Украины и назначил ему 15 лет лишения свободы.

В прокуратуре отметили, что на момент совершения преступлений осужденный был несовершеннолетним, поэтому 15 лет — это максимальный срок наказания, который мог быть назначен в соответствии с законодательством Украины.

Группу прокуроров в этом уголовном производстве возглавлял руководитель Тернопольской областной прокуратуры Виталий Панченко, который поддерживал публичное обвинение как в суде первой инстанции, так и во время апелляционного разбирательства.

Таким образом, приговор о 15 годах заключения вступил в силу после подтверждения его апелляционным судом.

Напомним, что Черновицкий апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу прокурора и ужесточил наказание агенту российской спецслужбы, более десяти лет действовавшему в интересах государства-агрессора.