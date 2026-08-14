Болезнь Лайма во Львовской области: 131 случай за июль и еще 33 – с начала августа

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На Львовщине сохраняется высокий уровень заболеваемости болезнью Лайма. В июле 2026 года в области зарегистрирован 131 случай заболевания

Об этом сообщил Львовский областной центр контроля и профилактики заболеваний, передает RegioNews.

С начала августа во Львовской области уже зарегистрировали еще 33 случая болезни Лайма.

У 98 пациентов, или 74%, в анамнезе было присасывание клеща. При этом встретить паразита можно не только во время отдыха в лесу или за городом. Часть случаев связана с прогулками по львовским паркам.

В частности, случаи заболевания зафиксировали после посещения парков:

"Белогорша" – 8 случаев;

Скниловского – 3;

Левандовского – 3;

Сыховского – 2;

"Вознесение" – 2;

имени Иоанна Павла II – 2.

По одному случаю связывают с посещением Высокого Замка, Замарстиновского и Стрыйского парков, Шевченковской рощи, Ботанического сада ЛНУ имени Ивана Франко и парка Национального лесотехнического университета.

Болезнь Лайма может проявляться повышением температуры, слабостью, головными болями, болями в мышцах и суставах. На месте укуса иногда возникает мигрирующая эритема – постепенно увеличивающееся покраснение. В то же время, ее отсутствие не означает, что человек не инфицирован.

Без своевременного лечения инфекция может поражать суставы, нервную систему и сердце.

Чтобы уменьшить риск заражения, во время прогулок рекомендуют использовать репелленты, носить одежду, максимально закрывающую тело, а по возвращении домой тщательно осматривать себя, детей и домашних животных.

Особое внимание следует уделять участкам за ушами, шее, подмышкам, паховой зоне и подколенным сгибам.

Если обнаружили клеща, его необходимо удалить как можно скорее. После этого следует наблюдать за местом укуса и собственным самочувствием. В случае появления покраснения, повышенной температуры, слабости, головных болей или болей в мышцах и суставах следует обратиться к врачу.

Напомним, Полтавская область заняла второе место среди регионов Украины по уровню распространения болезни Лайма по итогам первого полугодия 2026 года.