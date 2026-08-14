В Прикарпатье военные ТЦК "подпольно" снимали мужчин с розыска
Полиция и СБУ в Ивано-Франковской области разоблачили схему незаконного внесения изменений в данные военнообязанных в системе "Оберег". Разоблачили двух военных ТЦК
Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.
Оказалось, что в течение 2015 года два военных ТЦК вносить ложные сведения в реестр. В частности, они:
незаконно снимали мужчин с розыска;
отменяли сведения о нарушении правил военного учета;
вносили фиктивные данные о мобилизации;
в результате отдельные военнообязанные получали возможность оформить бронирование.
Также был случай, когда в систему внесли информацию о якобы мобилизации мужчины, хотя фактически военную службу не проходил.
"Обеим фигурантам следователи сообщили о подозрении по ч. 1 и ч. 3 ст. 362 УК Украины - несанкционированные действия с информацией в автоматизированных системах лицом, имеющим право доступа к нему", - говорят в полиции.
Напомним, что ужгородский горрайонный суд Закарпатской области избрал бывшему начальнику Мукачевского ТЦК и СП и его подчиненному, ответственному за военный учет и бронирование, меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.