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14 августа 2026, 14:35

В Прикарпатье военные ТЦК "подпольно" снимали мужчин с розыска

14 августа 2026, 14:35
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Фото: Национальная полиция
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Полиция и СБУ в Ивано-Франковской области разоблачили схему незаконного внесения изменений в данные военнообязанных в системе "Оберег". Разоблачили двух военных ТЦК

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Оказалось, что в течение 2015 года два военных ТЦК вносить ложные сведения в реестр. В частности, они:

незаконно снимали мужчин с розыска;
отменяли сведения о нарушении правил военного учета;
вносили фиктивные данные о мобилизации;
в результате отдельные военнообязанные получали возможность оформить бронирование.

Также был случай, когда в систему внесли информацию о якобы мобилизации мужчины, хотя фактически военную службу не проходил.

"Обеим фигурантам следователи сообщили о подозрении по ч. 1 и ч. 3 ст. 362 УК Украины - несанкционированные действия с информацией в автоматизированных системах лицом, имеющим право доступа к нему", - говорят в полиции.

Напомним, что ужгородский горрайонный суд Закарпатской области избрал бывшему начальнику Мукачевского ТЦК и СП и его подчиненному, ответственному за военный учет и бронирование, меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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