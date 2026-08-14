В Хмельницком мужчина купил телефон, чтобы сообщить о "взрыве"

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В Хмельницкой области судили мужчину за ложный вызов. Он специально купил телефон, чтобы позвонить с фейковым обращением на линию 102

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Как выяснили стражи порядка, мужчина купил телефон, позвонил на 102 и сообщил, что в помещении Хмельницкого горрайонного суда Хмельницкой области готовят взрыв. После этого новый телефон он выбросил.

Правоохранители проверили помещение суда, но опасных предметов не обнаружили. На суде мужчина даже под давлением не признал свою вину.

В результате суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Ровенской области мужчина сообщил о минировании ТЦК . Однако правоохранители не обнаружили там опасных предметов. Псевдоминировщиком оказался 53-летний мужчина. Он объяснил свою мотивацию тем, что был недоволен действиями работников здания.