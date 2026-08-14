Залез в бочку со смолой, чтобы ограбить магазин: в Киеве задержали "невидимого" вора

Фото: Национальная полиция

В Киеве мужчина прыгнул в бочку со смолой, чтобы стать "незаметным" в темноте и ограбить магазин – ему сообщено о подозрении

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

26-летний киевлянин решил обокрасть магазин, использовав очень необычный способ маскировки. Для этого залез в бочку со смолой, стоявшей на территории строительства, надеясь таким образом слиться с тьмой.

Затем мужчина ногой разбил стеклянную дверь и проник внутрь помещения, где сложил в мешок сигареты, сок, конфеты, апельсин, грейпфрут и самое главное – влажные салфетки. Забрать больше ему помешали охранники заведения, от которых он бросился убегать.

Мужчину задержали патрульные полицейские, когда он швырял камни в окна лицея.

Чтобы доставить нарушителя в управление полиции и допросить – его надо было отмыть.

Правоохранители потратили более пяти часов, щетки для обуви, 12 литров масла и 4 литра моющего средства.

Напомним, в Днепропетровской области 15-летний подросток ограбил пенсионерку. Обвиняемый увидел возле местного супермаркета пожилую женщину и пошел за ней ко двору дома. У подъезда парень подбежал к потерпевшей, выхватил из ее рук пакет и скрылся с места преступления.