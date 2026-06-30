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30 червня 2026, 09:16

Харківщина під вогнем: четверо загиблих і 24 постраждалих

30 червня 2026, 09:16
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Фото: Харківська ОВА
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Протягом минулої доби російські війська атакували місто Харків і щонайменше 29 населених пунктів області

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок обстрілів загинули четверо людей, ще 24 дістали поранення, серед них – двоє дітей.

Зокрема, у Харкові загинула 23-річна жінка, постраждали 12 людей. У селі Губарівка Богодухівської громади загинула 75-річна жінка, ще п’ятеро людей зазнали поранень. У селі Гороховатка Борівської громади загинули двоє людей, їхні дані уточнюються.

Поранень також зазнали мешканці Старого Салтова, Борової, Богодухова, Берестина та інших населених пунктів області. У селі Таранівка постраждали двоє дівчаток віком 9 і 10 років.

Крім того, медики надали допомогу 60-річному чоловіку, який раніше постраждав від обстрілу в Козачій Лопані.

Окупанти завдавали ударів по Харкову з використанням БпЛА та керованих авіабомб, зокрема по Шевченківському та Холодногірському районах міста.

За добу ворог застосував по області ракети "Іскандер-М", авіабомби КАБ, БпЛА типу "Герань-2" і "Молнія2, FPV-дрони, а також десятки безпілотників невстановленого типу.

Внаслідок атак пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури: житлові будинки, школи, адміністративні споруди, транспорт, електромережі, підприємства та залізничну інфраструктуру в різних районах області.

Нагадаємо, впродовж минулої доби російські війська здійснили обстріли Сумської області, під ударами опинилися 18 громад регіону. Ворог застосовував ракети, керовані авіабомби, ударні БпЛА, FPV-дрони, артилерію та міномети.

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