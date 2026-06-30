Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 30 июня РФ атаковала Украину 154 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:30 силы ПВО уничтожили или подавили 138 российских беспилотников на севере, юге, центре и востоке страны.

Зафиксировано попадание 13 ударных БПЛА на 10 локациях, а также падение обломков сбитых целей на двух локациях.

В ПС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.

Напомним, ночью 30 июня российские войска более 10 раз атаковали беспилотниками четыре района Днепропетровской области. Повреждены дома и предприятие, есть пострадавшие.