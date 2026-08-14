На Запорожье маршрутка с людьми попала под удар двух FPV-дронов: есть повреждения

Фото: Telegram/Кушугумская община

В пятницу, 14 августа, около 07:15 российские войска атаковали поселок Кушугум Запорожской области двумя FPV-дронами. В результате вражеского удара на улице Защитников Украины было повреждено маршрутное такси

Об этом сообщило Кушугумсякая община, передает RegioNews.

Маршрутка успела проработать всего около 15 минут, после чего попала под атаку. К счастью, люди не пострадали.

В общине отмечают, что атаки FPV-дронами продолжаются. Жители призывают быть максимально осторожными, не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Как известно, российские оккупанты постоянно терроризируют население прифронтовых областей.

Напомним, утром 28 июля около 6:10 российские оккупанты атаковали с беспилотника маршрутный автобус в Днепровском районе Херсона. В результате удара пострадала 62-летняя женщина, которая в момент атаки проходила рядом.