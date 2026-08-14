Пограничники обезвредили две группы российских штурмовиков в Харьковской области
Бойцы пограничной комендатуры быстрого реагирования 4 пограничного обнаружили на Волчанском направлении две группы врага – всего пятерых оккупантов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
Вместе с живой силой враг потерял транспортное средство и два генератора.
Также были поражены четыре укрытия, которые оккупанты использовали для размещения личного состава.
Систематическая и точная работа пограничников лишает российские войска возможности накапливать силы и обустраивать новые позиции в этом направлении.
Напомним, 12 августа Силы обороны нанесли удары по военным объектам российских войск на временно оккупированной территории Крыма. Звезда поразили диспетчерскую башню на территории аэродрома "Саки".
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