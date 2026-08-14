Фото: ГПСУ

Бойцы пограничной комендатуры быстрого реагирования 4 пограничного обнаружили на Волчанском направлении две группы врага – всего пятерых оккупантов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Вместе с живой силой враг потерял транспортное средство и два генератора.

Также были поражены четыре укрытия, которые оккупанты использовали для размещения личного состава.

Систематическая и точная работа пограничников лишает российские войска возможности накапливать силы и обустраивать новые позиции в этом направлении.

Напомним, 12 августа Силы обороны нанесли удары по военным объектам российских войск на временно оккупированной территории Крыма. Звезда поразили диспетчерскую башню на территории аэродрома "Саки".