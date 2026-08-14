Вражеский дрон атаковал автомобиль на Херсонщине: шесть раненых, среди них – подросток
В пятницу, 14 августа, около 09:00 российские военные атаковали беспилотником село Дарьевка Херсонского района
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры.
В результате удара ранения разной степени тяжести получили шесть человек, среди которых 16-летний парень.
В момент атаки люди находились в автомобиле. Всем пострадавшим оказывается необходимая медпомощь.
Напомним, за прошедшие сутки в результате российских обстрелов правобережной части Херсонщины ранения получили 14 человек. Под ударами оказались Херсон и более 30-ти населенных пунктов области.
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