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14 августа 2026, 12:56

Вражеский дрон атаковал автомобиль на Херсонщине: шесть раненых, среди них – подросток

14 августа 2026, 12:56
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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В пятницу, 14 августа, около 09:00 российские военные атаковали беспилотником село Дарьевка Херсонского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры.

В результате удара ранения разной степени тяжести получили шесть человек, среди которых 16-летний парень.

В момент атаки люди находились в автомобиле. Всем пострадавшим оказывается необходимая медпомощь.

Напомним, за прошедшие сутки в результате российских обстрелов правобережной части Херсонщины ранения получили 14 человек. Под ударами оказались Херсон и более 30-ти населенных пунктов области.

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