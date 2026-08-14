Фото: полиция

ДТП произошло 13 августа на выезде из города Зборов Тернопольского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen Golf, двигаясь в сторону Тернополя, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Peugeot Expert.

В Volkswagen находились четыре человека. В результате столкновения водитель и 14-летняя пассажирка погибли на месте. Еще одну пассажирку с травмами госпитализировали.

Также в больницу доставили водителя Peugeot и его троих несовершеннолетних пассажиров.

Информация о состоянии пострадавших уточняется.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

Напомним, днем 13 августа на трассе в Киевской области столкнулись два автомобиля. От полученных травм водитель Lanos и пассажир одного из них погибли на месте.