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14 августа 2026, 12:43

Лобовое столкновение на Тернопольщине: погибли водитель и 14-летняя девочка, еще пять человек в больнице

14 августа 2026, 12:43
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Фото: полиция
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ДТП произошло 13 августа на выезде из города Зборов Тернопольского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen Golf, двигаясь в сторону Тернополя, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Peugeot Expert.

В Volkswagen находились четыре человека. В результате столкновения водитель и 14-летняя пассажирка погибли на месте. Еще одну пассажирку с травмами госпитализировали.

Также в больницу доставили водителя Peugeot и его троих несовершеннолетних пассажиров.

Информация о состоянии пострадавших уточняется.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

Напомним, днем 13 августа на трассе в Киевской области столкнулись два автомобиля. От полученных травм водитель Lanos и пассажир одного из них погибли на месте.

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