Лобовое столкновение на Тернопольщине: погибли водитель и 14-летняя девочка, еще пять человек в больнице
ДТП произошло 13 августа на выезде из города Зборов Тернопольского района
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen Golf, двигаясь в сторону Тернополя, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Peugeot Expert.
В Volkswagen находились четыре человека. В результате столкновения водитель и 14-летняя пассажирка погибли на месте. Еще одну пассажирку с травмами госпитализировали.
Также в больницу доставили водителя Peugeot и его троих несовершеннолетних пассажиров.
Информация о состоянии пострадавших уточняется.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.
Напомним, днем 13 августа на трассе в Киевской области столкнулись два автомобиля. От полученных травм водитель Lanos и пассажир одного из них погибли на месте.