Обстрелы Сумщины: под огнем оказались 18 громад, 10 человек получили ранения
За прошедшие сутки российские войска совершили обстрелы Сумской области, под ударами оказались 18 громад региона. Враг применял ракеты, управляемые авиабомбы, ударные БпЛА, FPV-дроны, артиллерию и минометы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
В Глуховской громаде из-за вражеских ударов травмы получили шесть человек: мужчины в возрасте 63 и 52 года, а также четверо женщин в возрасте 31, 33, 34 и 40 лет. В громаде повреждены два многоквартирных дома, два грузовика, административное здание, хозяйственное сооружение, гаражи и коровник.
В Середино-Будской общгромадене в результате попадания вражеского беспилотника тяжелые ранения получил 52-летний мужчина, также травмирована 56-летняя женщина. Повреждены частный дом, автомобиль, гараж и хозяйственная постройка.
В Николаевской сельской громаде в результате удара вражеского дрона травмирован 63-летний мужчина, повреждена легковушка.
В Буринской громаде в результате атаки FPV-дрона ранения получил 36-летний мужчина. Повреждены два дома, грузовой автомобиль и прицеп.
Кроме этого, под вражеским огнем находились Краснопольская, Сумская, Комишанская, Великописаревская, Ямпольская, Путивльская и другие громады области. Зафиксированы повреждения жилых домов, хозяйственных построек, автомобилей, автозаправочных станций и других объектов гражданской инфраструктуры.
Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 975 ударов по 56 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак на Запорожье и Запорожский район погибли три человека, еще 18 получили ранения.