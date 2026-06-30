Фото: полиция

За прошедшие сутки российские войска совершили обстрелы Сумской области, под ударами оказались 18 громад региона. Враг применял ракеты, управляемые авиабомбы, ударные БпЛА, FPV-дроны, артиллерию и минометы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В Глуховской громаде из-за вражеских ударов травмы получили шесть человек: мужчины в возрасте 63 и 52 года, а также четверо женщин в возрасте 31, 33, 34 и 40 лет. В громаде повреждены два многоквартирных дома, два грузовика, административное здание, хозяйственное сооружение, гаражи и коровник.

В Середино-Будской общгромадене в результате попадания вражеского беспилотника тяжелые ранения получил 52-летний мужчина, также травмирована 56-летняя женщина. Повреждены частный дом, автомобиль, гараж и хозяйственная постройка.

В Николаевской сельской громаде в результате удара вражеского дрона травмирован 63-летний мужчина, повреждена легковушка.

В Буринской громаде в результате атаки FPV-дрона ранения получил 36-летний мужчина. Повреждены два дома, грузовой автомобиль и прицеп.

Кроме этого, под вражеским огнем находились Краснопольская, Сумская, Комишанская, Великописаревская, Ямпольская, Путивльская и другие громады области. Зафиксированы повреждения жилых домов, хозяйственных построек, автомобилей, автозаправочных станций и других объектов гражданской инфраструктуры.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 975 ударов по 56 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак на Запорожье и Запорожский район погибли три человека, еще 18 получили ранения.