12:14  14 августа
В Харькове военного из-за опоздания вызвали в суд
10:29  14 августа
Смертельное ДТП на трассе в Киевской области: погибли два человека
08:54  14 августа
В Киеве прохожий устроил стрельбу по BMW из-за перекрытого прохода
UA | RU
UA | RU
14 августа 2026, 14:10

В Харьковской области ракета попала в учебное заведение: вспыхнул пожар

14 августа 2026, 14:10
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС Харьковщины
Читайте також
українською мовою

14 августа российские войска нанесли ракетный удар по учебному заведению в Балаклее Харьковской области. В результате атаки возник пожар – загорелась крыша здания

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

По данным спасателей, площадь возгорания составляла около 150 квадратных метров. К счастью, обошлось без пострадавших.

На месте происшествия работали оперативные подразделения ГСЧС и офицер-спасатель общины.

Спасатели ликвидировали последствия атаки. Обстоятельства и последствия русского удара уточняются.

Напомним, в пятницу, 14 августа, около 07:15 российские войска атаковали поселок Кушугум Запорожской области двумя FPV-дронами. В результате вражеского удара на улице Защитников Украины было повреждено маршрутное такси.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Харьковская область война учебное заведение пожар ракетный удар российская армия
На Запорожье маршрутка с людьми попала под удар двух FPV-дронов: есть повреждения
14 августа 2026, 12:49
Атака на юг Одесщины: россияне ударили по жилому сектору и складам
14 августа 2026, 10:49
Россияне били по Херсонщине дронами, артиллерией и КАБами: 14 раненых
14 августа 2026, 10:37
Все новости »
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
06 августа 2026
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Цены обвалились, когда стало понятно, что Россия заблокировала порты
02 августа 2026
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Нестабильность и кризис в Украине не способствуют созданию крепкой семьи и желании родить ребенка. Об этом свидетельствует взрывное количество разводов и снижение браков. Другая проблема – сокращение ...
01 августа 2026
Прифронтовая жатва: уничтоженный урожай, покалеченные жизни и убытки для бизнеса
Чуйка, бронежилет и шлем. Сейчас это обычные атрибуты фермера на Херсонщине. В некоторых районах спокойнее, но чем ближе Днепр, разделяющий освобожденную правую и оккупированную левую часть области, т...
На Днепропетровщине из-за российских ударов ранены девять человек, среди них двое детей
14 августа 2026, 15:59
В Киеве мошенники выманили у депутата первого созыва 31 800 долларов под видом "проверки СБУ"
14 августа 2026, 15:49
До 32 тысяч долларов за бегство в Словакию: в Закарпатье разоблачили канал переправки военных и ухилянтов
14 августа 2026, 15:35
Болезнь Лайма во Львовской области: 131 случай за июль и еще 33 – с начала августа
14 августа 2026, 14:41
В Прикарпатье военные ТЦК "подпольно" снимали мужчин с розыска
14 августа 2026, 14:35
Более 600 км/ч: Украина испытывает реактивные дроны-перехватчики "Шахедов"
14 августа 2026, 13:42
В Хмельницком мужчина купил телефон, чтобы сообщить о "взрыве"
14 августа 2026, 13:30
Залез в бочку со смолой, чтобы ограбить магазин: в Киеве задержали "невидимого" вора
14 августа 2026, 13:19
Пограничники обезвредили две группы российских штурмовиков в Харьковской области
14 августа 2026, 13:08
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Все публикации »
Николай Княжицкий
Виталий Портников
Геннадий Друзенко
Все блоги »