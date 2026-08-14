В Харьковской области ракета попала в учебное заведение: вспыхнул пожар
14 августа российские войска нанесли ракетный удар по учебному заведению в Балаклее Харьковской области. В результате атаки возник пожар – загорелась крыша здания
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
По данным спасателей, площадь возгорания составляла около 150 квадратных метров. К счастью, обошлось без пострадавших.
На месте происшествия работали оперативные подразделения ГСЧС и офицер-спасатель общины.
Спасатели ликвидировали последствия атаки. Обстоятельства и последствия русского удара уточняются.
Напомним, в пятницу, 14 августа, около 07:15 российские войска атаковали поселок Кушугум Запорожской области двумя FPV-дронами. В результате вражеского удара на улице Защитников Украины было повреждено маршрутное такси.
На Запорожье маршрутка с людьми попала под удар двух FPV-дронов: есть поврежденияВсе новости »
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