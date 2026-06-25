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25 июня 2026, 13:20

Безработный харьковчанин "сливал" россиянам локации ВСУ

25 июня 2026, 13:20
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Фото из открытых источников
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Новобаварский районный суд города Харькова признал мужчину виновным в государственной измене. Оказалось, что он в мессенджере передавал россиянам данные о ВСУ

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В Telegram мужчина согласился с предложением представителя российской спецслужбы: он за деньги предоставлял ему информацию. В частности он снимал Завод имени Малышева, военный госпиталь, Национальную академию Национальной гвардии Украины. В феврале в прошлом году он снимал здания воинской части и в тот же день был задержан.

Когда мужчина был задержан, правоохранители проверили его переписки. Также в разделе "кошелек" в Telegram нашли три транзакции по 100 долларов. На суде мужчина не признал вину, а эти деньги назвал помощью от друзей, потому что он нигде не работал.

В переписке с русским мужчина самостоятельно проявлял активность в сборе информации, обсуждал выплату ему средств и выражал готовность выполнять другие задачи и предлагал варианты их решения.

Суд назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего имуществу.

Напомним, что Ивано-Франковский городской суд признал местную жительницу виновной в государственной измене. Понятно, что это несовершеннолетняя женщина.

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