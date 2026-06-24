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24 июня 2026, 23:05

На Днепропетровщине челнок корректировал удары россиян ради наркотиков

24 июня 2026, 23:05
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Фото: Национальная полиция
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Долгинцевский районный суд города Кривого Рога Днепропетровской области признал гражданина виновным в государственной измене. Мужчина признался, что согласился работать на врага ради наркотиков

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В марте-апреле 2025 года мужчина в Telegram переписывался с представителем российской спецслужбы. Он писал россиянину, что на территории местного завода есть украинские военнослужащие и военная техника, также присылал скриншоты карты с отметками.

На суде мужчина признал вину. По его словам, он наркозависим и согласился работать на россиян, потому что ему обещали наркотики. При этом он говорил, что якобы передавал локации, где не было военных и техники тоже не могло быть.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы на 15 лет.

Напомним, в Черкасской области студент корректировал ракетно-дроновые атаки россиян на энергетическую инфраструктуру центрального региона Украины. СБУ задержала предателя.

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