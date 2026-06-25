Безробітний харків'янин "зливав" росіянам локації ЗСУ

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Новобаварський районний суд міста Харкова визнав чоловіка винним у державній зраді. Виявилось, що він у месенджері передавав росіянам дані про ЗСУ

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У Telegram чоловік погодився на пропозицію представника російської спецслужби: він за гроші предавав йому інформацію. Зокрема, він знімав Завод імені Малишева, військовий госпіталь, Національну академію Національної гвардії України. У лютому минулого року він знімав будівлі військової частини і того ж дня був затриманий.

Коли чоловіка затримали, правоохоронці перевірили його переписки. Також у розділі "гаманець" у Telegram знайшли три транзакції по 100 доларів. На суді чоловік не визнав вину, а ці гроші назвав допомогою від друзів, бо він ніде не працював.

У переписці з росіянином чоловік самостійно проявляв активність у зборі інформації, обговорював виплату йому коштів і висловлював готовність виконувати інші завдання та пропонував варіанти їх вирішення.

Суд призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна.

Нагадаємо, що Івано-Франківський міський суд визнав місцеву жительку винною у державній зраді. Відомо, що це неповнолітня дівчина.