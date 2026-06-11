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11 июня 2026, 22:55

На Прикарпатье несовершеннолетняя оказалась агентом россиян

11 июня 2026, 22:55
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Фото из открытых источников
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Ивано-Франковский городской суд признал местную жительницу виновной в государственной измене. Известно, что это несовершеннолетняя девушка

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В августе прошлого года в Telegram сотрудник морского центра ССО ГРУ ВС РФ завербовал несовершеннолетнюю девушку из Ивано-Франковской области. Она согласилась на сотрудничество. Для первой задачи она делала фото и видео Бурштынской ТЭС и получила около 1500 гривен на собственную банковскую карту.

Впоследствии девушка фиксировала трансформаторную подстанцию в Ивано-Франковске и ей заплатили 2600 гривен, за съемку еще одного объекта – 2800 гривен. Также она фиксировала на камеру аэропорт и гостиницу, в которой проживали военные.

Она признала вину и пошла на сделку. Суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Харьковской области задержали агента российских спецслужб. Им оказался 16-летний ученик местной школы, корректировавший удары оккупантов по Чугуевскому и Лозовскому районам области.

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