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24 июня 2026, 14:10

В Полтавской области подросток на заказ поджег джип: приговор суда

24 июня 2026, 14:10
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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В Полтавском районе вынесли приговор несовершеннолетнему уроженцу Днепропетровской области, который по указанию куратора из мессенджера Telegram поджег автомобиль Hyundai Tucson

Об этом пишет интернет-издание "Полтавщина" со ссылкой на приговор суда, передает RegioNews.

Инцидент произошел в конце 2025 года.

Неизвестный пользователь в Telegram предложил юноше денежное вознаграждение за поджог автомобиля. Подросток согласился и 4 декабря пришел на автостоянку в селе Божковское Новоселовское общество, где был припаркован Hyundai Tucson 2007 года выпуска.

По данным суда, парень заранее подготовился к преступлению, использовав маскировку и воспламеняющуюся смесь. Он поджег автомобиль и снял процесс на видео для отчета заказчику. В результате пожара было повреждено транспортное средство, в частности моторный отсек и лакокрасочное покрытие.

В ходе следствия несовершеннолетний полностью признал вину и заключил соглашение с прокурором. Также он возместил ущерб потерпевшей и перечислил 15 тысяч гривен в поддержку Вооруженных сил Украины.

Суд учел искреннее раскаяние, положительные характеристики, участие в программе восстановительного правосудия и отсутствие предыдущих судимостей.

В результате он признан виновным по ч. 2 ст. 194 УК Украины и назначено наказание в виде 2 лет пробационного надзора с соответствующими обязанностями.

Напомним, в Киеве ребята зарабатывали на заказах для россиян. Двое парней подожгли два автомобиля, принадлежавших военным. За эти "задания" им обещали по полторы тысячи долларов. Однако обещанной оплаты они так и не получили.

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