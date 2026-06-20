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20 июня 2026, 15:53

Попадания КАБ по Харькову: появилось видео спасения людей из-под завалов

20 июня 2026, 15:53
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Скриншот с видео
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Мэрия обнародовала видео первых минут спасения людей из-под завалов дома, в который сегодня утром попал вражеский КАБ

Как передает RegioNews, видео опубликовал Харьковский городской совет.

По словам городского головы Игоря Терехова, благодаря слаженной работе спасателей ГСЧС, полиции, медиков и коммунальных служб удалось спасти восемь человек.

На обнародованных кадрах видны первые минуты после попадания: поиск пострадавших, разбор завалов и эвакуацию жильцов из разрушенного дома.

Все службы работали непрерывно, действуя как единая команда, чтобы как можно скорее добраться до людей под завалами и оказать им помощь.

Сейчас работы на месте попадания продолжаются.

Напомним, в Холодногорском районе Харькова в результате российского авиаудара погиб один человек, еще девять получили ранения. Среди пострадавших – двое детей.

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