Попадания КАБ по Харькову: появилось видео спасения людей из-под завалов

Скриншот с видео

Мэрия обнародовала видео первых минут спасения людей из-под завалов дома, в который сегодня утром попал вражеский КАБ

Как передает RegioNews, видео опубликовал Харьковский городской совет.

По словам городского головы Игоря Терехова, благодаря слаженной работе спасателей ГСЧС, полиции, медиков и коммунальных служб удалось спасти восемь человек.

На обнародованных кадрах видны первые минуты после попадания: поиск пострадавших, разбор завалов и эвакуацию жильцов из разрушенного дома.

Все службы работали непрерывно, действуя как единая команда, чтобы как можно скорее добраться до людей под завалами и оказать им помощь.

Сейчас работы на месте попадания продолжаются.

Напомним, в Холодногорском районе Харькова в результате российского авиаудара погиб один человек, еще девять получили ранения. Среди пострадавших – двое детей.