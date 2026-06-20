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20 червня 2026, 15:53

Влучання КАБ по Харкову: з'явилося відео порятунку людей з-під завалів

20 червня 2026, 15:53
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Фото: ДСНС Харківщини
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Мерія оприлюднила відео перших хвилин порятунку людей з-під завалів будинку, в який сьогодні вранці влучив ворожий КАБ

Як передає RegioNews, відео опублікувала Харківська міська рада.

За словами міського голови Ігоря Терехова, завдяки злагодженій роботі рятувальників ДСНС, поліції, медиків і комунальних служб вдалося врятувати вісьмох людей.

На оприлюднених кадрах видно перші хвилини після влучання: пошук постраждалих, розбір завалів та евакуацію мешканців із зруйнованого будинку.

Усі служби працювали безперервно, діючи як єдина команда, щоб якомога швидше дістатися до людей під завалами та надати їм допомогу.

Наразі роботи на місці влучання тривають.

Нагадаємо, в Холодногірському районі Харкова внаслідок російського авіаудару загинула одна людина, ще дев'ятеро отримали поранення. Серед постраждалих – двоє дітей.

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