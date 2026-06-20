Вражеский "Шахед" попал в АЗС в Одесской области: загорелся газовоз

Фото: Одесская ОВА

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

В результате попадания возникло возгорание газовоза и обшивки здания операторского.

На месте работали спасатели, которым удалось ликвидировать пожар.

Сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий атаки. По предварительной информации, пострадавших нет.

Напомним, 20 июня российские войска ударили КАБами по Холодногорскому району Харькова, поврежден двухэтажный жилой дом. Погиб один человек, еще девять получили ранения. Среди пострадавших – двое детей.