На Днепропетровщине FPV-дроны РФ уничтожили два автомобиля Укрпочты

Фото: Укрпочта

Об этом компания сообщила в Facebook, передает RegioNews.

В субботу, 20 июня, во время очередной атаки российских FPV-дронов по Никополю под удар попали два автомобиля Укрпочты. Оба транспортных средства были уничтожены.

В момент атаки работники находились в укрытии, поэтому обошлось без пострадавших.

В Укрпочте отметили, что это уже четвертый автомобиль компании, потерянный в Никопольском районе за последнюю неделю из-за российских обстрелов.

По соображениям безопасности компания приняла решение приостановить работу передвижных отделений на сутки. Сейчас прорабатываются альтернативные варианты доставки и дополнительные меры по защите работников.

Ожидается, что передвижные отделения возобновят работу уже на следующие сутки.

Напомним, 17 июня россияне снова ударили по Никополю. В частности, враг попал в передвижное отделение Укрпочты. К сожалению, в результате обстрела пострадал водитель. Он находится под наблюдением медиков.