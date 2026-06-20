На Днепропетровщине FPV-дроны РФ уничтожили два автомобиля Укрпочты
АО "Укрпочта" временно остановило работу передвижных отделений в Никопольском районе Днепропетровской области из-за обострения ситуации безопасности
Об этом компания сообщила в Facebook, передает RegioNews.
В субботу, 20 июня, во время очередной атаки российских FPV-дронов по Никополю под удар попали два автомобиля Укрпочты. Оба транспортных средства были уничтожены.
В момент атаки работники находились в укрытии, поэтому обошлось без пострадавших.
В Укрпочте отметили, что это уже четвертый автомобиль компании, потерянный в Никопольском районе за последнюю неделю из-за российских обстрелов.
По соображениям безопасности компания приняла решение приостановить работу передвижных отделений на сутки. Сейчас прорабатываются альтернативные варианты доставки и дополнительные меры по защите работников.
Ожидается, что передвижные отделения возобновят работу уже на следующие сутки.
Напомним, 17 июня россияне снова ударили по Никополю. В частности, враг попал в передвижное отделение Укрпочты. К сожалению, в результате обстрела пострадал водитель. Он находится под наблюдением медиков.