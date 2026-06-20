14:58  20 июня
В Ровно во время пожара в многоэтажке погиб 11-летний мальчик
14:25  20 июня
На Черкасщине подростки заманили 17-летнего знакомого в гараж и пытали его
12:35  20 июня
Массовое ДТП на Полтавщине: столкнулись пять авто, есть пострадавшие
UA | RU
UA | RU
20 июня 2026, 15:27

На Днепропетровщине FPV-дроны РФ уничтожили два автомобиля Укрпочты

20 июня 2026, 15:27
Читайте також українською мовою
Фото: Укрпочта
Читайте також
українською мовою

АО "Укрпочта" временно остановило работу передвижных отделений в Никопольском районе Днепропетровской области из-за обострения ситуации безопасности

Об этом компания сообщила в Facebook, передает RegioNews.

В субботу, 20 июня, во время очередной атаки российских FPV-дронов по Никополю под удар попали два автомобиля Укрпочты. Оба транспортных средства были уничтожены.

В момент атаки работники находились в укрытии, поэтому обошлось без пострадавших.

В Укрпочте отметили, что это уже четвертый автомобиль компании, потерянный в Никопольском районе за последнюю неделю из-за российских обстрелов.

По соображениям безопасности компания приняла решение приостановить работу передвижных отделений на сутки. Сейчас прорабатываются альтернативные варианты доставки и дополнительные меры по защите работников.

Ожидается, что передвижные отделения возобновят работу уже на следующие сутки.

Напомним, 17 июня россияне снова ударили по Никополю. В частности, враг попал в передвижное отделение Укрпочты. К сожалению, в результате обстрела пострадал водитель. Он находится под наблюдением медиков.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Днепропетровская область Никополь атака авто Укрпочта повреждения
Вражеский "Шахед" попал в АЗС в Одесской области: загорелся газовоз
20 июня 2026, 13:17
На Сумщине из-за российских обстрелов пострадали 13 человек
20 июня 2026, 10:09
Авиаудар РФ по Харькову: погиб человек, среди раненых – двое детей
20 июня 2026, 09:04
Все новости »
18 июня 2026
На грани взрыва. Почему украинцы все чаще идут на открытое сопротивление
Не всегда действия местных и центральных органов власти находят поддержку со стороны населения. В итоге люди вынуждены объединять усилия для отстаивания общественных интересов в правовом поле и не тол...
17 июня 2026
Пытки и сексуальное насилие. Почему вопрос реформы ТЦК больше нельзя откладывать
Одесская область стала одной из самых скандальных в процессе мобилизации, в июне в одном из ТЦК здесь выявили методы воздействия на людей, которые имеют признаки откровенно криминального характера
12 июня 2026
Политические игры. Почему самый большой город Киевщины рискует замерзнуть зимой
Город Белая Церковь раньше остался без городского головы, а сейчас, похоже, может остаться и без городского совета
05 июня 2026
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
В истории с судебными войнами вокруг месторождений Кировоградской области торчат уши главного политического ноумена мира Дональда Трампа
Киевщина под ударом РФ: ранены четыре человека
20 июня 2026, 16:40
Попадания КАБ по Харькову: появилось видео спасения людей из-под завалов
20 июня 2026, 15:53
В Ровно во время пожара в многоэтажке погиб 11-летний мальчик
20 июня 2026, 14:58
Почему Украине и Польше не стоит воевать орденами
20 июня 2026, 14:42
На Черкасщине подростки заманили 17-летнего знакомого в гараж и пытали его
20 июня 2026, 14:25
"Музыкальные гастроли" как схема выезда за границу: эксминистру культуры сообщили о подозрении
20 июня 2026, 13:51
Вражеский "Шахед" попал в АЗС в Одесской области: загорелся газовоз
20 июня 2026, 13:17
Массовое ДТП на Полтавщине: столкнулись пять авто, есть пострадавшие
20 июня 2026, 12:35
Потери РФ за сутки: 1240 военных, десятки артсистем и более 2 тыс. БпЛА
20 июня 2026, 12:05
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
На грани взрыва. Почему украинцы все чаще идут на открытое сопротивление
Пытки и сексуальное насилие. Почему вопрос реформы ТЦК больше нельзя откладывать
Все публикации »
Валерий Чалый
Геннадий Друзенко
Виктор Шлинчак
Все блоги »