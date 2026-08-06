Фото: полиция

Авария произошла в среду, 5 августа, в Кременце

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На перекрестке дорог столкнулись автомобили IKSO Samand и Lexus ES 300.

В результате аварии травмы получили шесть человек – двое водителей и четверо пассажиров с обоих авто. Среди пострадавших – 14-летний парень. Двух человек госпитализировали, другим оказали медпомощь на месте.

У водителей взяли образцы крови для проверки на содержание алкоголя.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Продолжается расследование.

Напомним, 5 августа во Львовской области столкнулись автомобили Volkswagen Passat и Audi А6. Погиб пассажир одного из авто, обоих водителей госпитализировали.