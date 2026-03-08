13:13  08 марта
08 марта 2026, 14:16

Ракетный удар по Харькову: среди погибших врач, учительница и юный хоккеист

08 марта 2026, 14:16
Фото: ГСЧС Харьковщины
В результате российского ракетного удара по Киевскому району Харькова погибли по меньшей мере 11 человек. Среди жертв – врач-стоматолог, учительница и дети

Об этом пишет издание "Думка", передает RegioNews.

Как сообщили в стоматологической клинике "Эталон", среди погибших – врач-стоматолог Ангелина Яменц. Она проработала в клинике более 30 лет и была опытным специалистом.

Коллеги вспоминают ее как внимательного, спокойного и отзывчивого врача. За десятилетие работы она помогла тысячам пациентов избавиться от боли, сохранить здоровье зубов и вернуть уверенность в себе.

Также в результате российской атаки погибли Елена и 9-летний Гордий Удовиченко. Мальчик был членом хоккейной команды "Белый барс" и очень любил спорт и тренировки.

Его мама работала учительницей начальных классов в Харьковском лицее №6. В учебном заведении отмечают, что он всегда поддерживал учеников, вдохновлял их на достижения и относился к детям с большой любовью.

Еще одной жертвой ракетного удара стала 13-летняя Елизавета Полянская, ученица Харьковского лицея №16. О ее гибели сообщили на странице учебного заведения в соцсетях. Вместе с девочкой погибла и ее мать.

"Лиге было всего 13. Она должна была ходить в школу, смеяться с друзьями, строить планы на лето. Вместо этого – разрушенный дом и тишина", – пишут пользователи в соцсетях.

Напомним, 7 марта РФ нанесла удар по многоэтажке в Харькове. Для этого россияне применили новую крылатую ракету. Погибли 11 человек, среди них – двое детей.

Ранее сообщалось, что за последнюю неделю российские силы атаковали Украину почти 1750 ударными дронами, 1530 управляемыми авиационными бомбами и 39 ракетами.

