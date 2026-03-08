Вражеские БпЛА атаковали промышленное предприятие в Миргородском районе

Иллюстративное фото: из открытых источников

В ночь на 8 марта российские беспилотники атаковали одно из промышленных предприятий в Миргородском районе Полтавской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на начальника Полтавской ОВА Виталия Дьяковнича.

По его словам, в результате удара повреждено производственное оборудование.

На месте работают все необходимые службы. Пострадавших нет.

Напомним, в ночь на 8 марта российские войска атаковали ударными БпЛА жилищный сектор села Большая Бабка Чугуевского района. Возник пожар Когда спасатели ГСЧС прибыли на место, чтобы помочь людям, орог целенаправленно атаковал дроном пожарный автомобиль. К счастью, чрезвычайники не пострадали – на момент удара они находились в укрытии.