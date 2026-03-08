13:13  08 березня
На Сумщині ВАЗ врізався в дерево та перекинувся
11:22  08 березня
У лісі біля Луцька чоловік намагався скоїти самогубство – його врятували
09:46  08 березня
Росіяни вдарили по рятувальниках на Харківщині: знищено пожежну машину
UA | RU
UA | RU
08 березня 2026, 14:16

Ракетний удар по Харкову: серед загиблих лікарка, вчителька і юний хокеїст

08 березня 2026, 14:16
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС Харківщини
Читайте также
на русском языке

Внаслідок російського ракетного удару по Київському району Харкова загинули щонайменше 11 людей. Серед жертв – лікарка-стоматолог, учителька та діти

Про це пише видання "Думка", передає RegioNews.

Як повідомили у стоматологічній клініці "Еталон", серед загиблих – лікар-стоматолог Ангеліна Яменц. Вона пропрацювала у клініці понад 30 років і була досвідченим фахівцем.

Колеги згадують її як уважного, спокійного та чуйного лікаря. За десятиліття роботи вона допомогла тисячам пацієнтів позбутися болю, зберегти здоров’я зубів і повернути впевненість у собі.

Також внаслідок російської атаки загинули Олена та 9-річний Гордій Удовиченко. Хлопчик був членом хокейної команди "Білий барс" і дуже любив спорт та тренування.

Його мама працювала вчителькою початкових класів у Харківському ліцеї №6. У навчальному закладі зазначають, що вона завжди підтримувала учнів, надихала їх на досягнення та ставилася до дітей з великою любов’ю.

Ще однією жертвою ракетного удару стала 13-річна Єлизавета Полянська, учениця Харківського ліцею №16. Про її загибель повідомили на сторінці навчального закладу в соцмережах. Разом із дівчинкою загинула і її мама.

"Лізі було лише 13. Вона мала ходити до школи, сміятися з друзями, будувати плани на літо. Замість цього – зруйнований будинок і тиша", – пишуть користувачі у соцмережах.

Нагадаємо, 7 березня РФ нанесла удар по багатоповерхівці у Харкові. Для цього росіяни застосували нову крилату ракету. Загинуло 11 осіб, серед них – двоє дітей.

Раніше повідомлялося, що за останній тиждень російські сили атакували Україну майже 1750 ударними дронами, 1530 керованими авіаційними бомбами та 39 ракетами.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна Харків діти атака ракетний удар загиблий російська армія
Безпілотник РФ атакував пасажирський потяг "Київ-Суми": що відомо
08 березня 2026, 10:29
Ворожі БпЛА атакували промислове підприємство в Миргородському районі
08 березня 2026, 10:06
Росіяни вдарили по рятувальниках на Харківщині: знищено пожежну машину
08 березня 2026, 09:46
Всі новини »
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
Росія не припиняє атаки: 1750 дронів, 1530 авіабомб і 39 ракет за тиждень
08 березня 2026, 13:51
На Сумщині ВАЗ врізався в дерево та перекинувся
08 березня 2026, 13:13
Марші жінок у Києві та Львові: права, рівність та новий Цивільний кодекс
08 березня 2026, 12:37
РФ атакувала Україну Іскандерами та понад 100 дронів
08 березня 2026, 12:19
У лісі біля Луцька чоловік намагався скоїти самогубство – його врятували
08 березня 2026, 11:22
Живіт Орбана vs професійна політика: як Київ сам себе підставляє
08 березня 2026, 10:55
Безпілотник РФ атакував пасажирський потяг "Київ-Суми": що відомо
08 березня 2026, 10:29
Ворожі БпЛА атакували промислове підприємство в Миргородському районі
08 березня 2026, 10:06
Росіяни вдарили по рятувальниках на Харківщині: знищено пожежну машину
08 березня 2026, 09:46
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Всі публікації »
Остап Дроздов
Юрій Касьянов
Юрій Бутусов
Всі блоги »