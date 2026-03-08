Ракетний удар по Харкову: серед загиблих лікарка, вчителька і юний хокеїст

Фото: ДСНС Харківщини

Про це пише видання "Думка", передає RegioNews.

Як повідомили у стоматологічній клініці "Еталон", серед загиблих – лікар-стоматолог Ангеліна Яменц. Вона пропрацювала у клініці понад 30 років і була досвідченим фахівцем.

Колеги згадують її як уважного, спокійного та чуйного лікаря. За десятиліття роботи вона допомогла тисячам пацієнтів позбутися болю, зберегти здоров’я зубів і повернути впевненість у собі.

Також внаслідок російської атаки загинули Олена та 9-річний Гордій Удовиченко. Хлопчик був членом хокейної команди "Білий барс" і дуже любив спорт та тренування.

Його мама працювала вчителькою початкових класів у Харківському ліцеї №6. У навчальному закладі зазначають, що вона завжди підтримувала учнів, надихала їх на досягнення та ставилася до дітей з великою любов’ю.

Ще однією жертвою ракетного удару стала 13-річна Єлизавета Полянська, учениця Харківського ліцею №16. Про її загибель повідомили на сторінці навчального закладу в соцмережах. Разом із дівчинкою загинула і її мама.

"Лізі було лише 13. Вона мала ходити до школи, сміятися з друзями, будувати плани на літо. Замість цього – зруйнований будинок і тиша", – пишуть користувачі у соцмережах.

Нагадаємо, 7 березня РФ нанесла удар по багатоповерхівці у Харкові. Для цього росіяни застосували нову крилату ракету. Загинуло 11 осіб, серед них – двоє дітей.

Раніше повідомлялося, що за останній тиждень російські сили атакували Україну майже 1750 ударними дронами, 1530 керованими авіаційними бомбами та 39 ракетами.