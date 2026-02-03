Атака врага на Киев: повреждены многоэтажки, есть пострадавшие
В ночь на 3 февраля российские военные атаковали Киев беспилотниками и баллистическими ракетами
Об этом сообщил глава КМВА Тимур Ткаченко, передает RegioNews.
Последствия вражеской атаки на столицу отмечены в Дарницком, Деснянском, Днепровском, Печерском и Шевченковском районах.
- В Дарницком районе возник пожар в нежилой застройке. Поврежден 25-этажный дом и 5-этажка на другой локации.
- В Деснянском районе повреждено нежилое здание.
- В Днепровском районе на двух локациях обнаружены остатки вражеских объектов на открытой территории. Зафиксировано повреждение территории детского сада. На другой локации – повреждение жилой 5-этажки.
- В Печерском районе получила повреждения АЗС. Повреждены припаркованы припаркованные автомобили, здание заправки.
- В Шевченковском районе вражеским ударом повредило 22-х этажное здание.
Сейчас известно о двух пострадавших в результате российской атаки на Киев.
Напомним, днем 2 февраля российская армия атаковала Харьков. Враг ударил беспилотником по рынку.
