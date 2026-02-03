00:55  03 лютого
Відомий український актор розповів, скільки коштує українське кіно
02:55  03 лютого
"До дітей готовий": кухар Євген Клопотенко розповів, які в нього плани після одруження
08:12  03 лютого
На Полтавщині зіткнулися легковик та автобус: є постраждалий
UA | RU
UA | RU
03 лютого 2026, 07:41

Харків під ударами: атака на енергетику тривала майже шість годин

03 лютого 2026, 07:41
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Харкові атака російських військ на енергетичну інфраструктуру міста тривала майже шість годин

Про це пише "Думка" із посиланням на мера міста Ігоря Терехова, передає RegioNews.

За його словами, ворог застосовував касетні боєприпаси, безпілотники типу "Шахед", "Молнія" та ракети.

Постраждала критична інфраструктура, яка забезпечує життєдіяльність міста, зокрема тепло, світло та воду. Мета атак очевидна – залишити Харків без базових комунальних послуг.

Терехов підкреслив, що у ці години комунальні служби та енергетики працюють цілодобово, щоб відновити тепло та електропостачання у будинках харків’ян.

"Постраждали житлові будинки, вибиті вікна, розтрощені дахи. Будемо робити все можливе, щоб якнайшвидше надати комунальні послуги харків'янам", – зазначив мер міста.

Нагадаємо, раніше Терехов сказав, що через пошкодження однієї з найбільших ТЕЦ міська влада буде змушена ухвалювати складні рішення. Зокрема, злити воду у системі теплопостачання 820 будинків.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Харків атака війна російська армія обстріли енергетика
Атака ворога на Київ: пошкоджені багатоповерхівки, є постраждалі
03 лютого 2026, 06:55
Гендиректор ДТЕК відреагував на обстріл автобуса з шахтарями у Дніпропетровській області
02 лютого 2026, 19:39
Укренерго оприлюднило прогноз відключень світла на 3 лютого
02 лютого 2026, 19:14
Всі новини »
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
На Житомирщині неповнолітня стріляла в собаку з гвинтівки
03 лютого 2026, 09:30
Ворожа атака на Київ: відомо про п'ятьох постраждалих
03 лютого 2026, 09:20
На Київщині внаслідок російської атаки пошкоджені будинки, постраждав чоловік
03 лютого 2026, 09:08
Після нічної атаки понад тисячу будинків у Києві залишилися без тепла
03 лютого 2026, 08:55
Масована ракетно-дронова атака по Одещині: понад 50 тисяч людей залишились без світла
03 лютого 2026, 08:48
Викрали генератор та здали в ломбард: у Хмельницькому оголосили підозру двом чоловікам
03 лютого 2026, 08:44
РФ знову атакувала теплоелекстростанції ДТЕК: що відомо
03 лютого 2026, 08:34
На Вінниччині є влучання в обʼєкти критичної інфраструктури
03 лютого 2026, 08:26
На Київщині ексначальник ТЦК незаконно вилучав авто у підприємців
03 лютого 2026, 08:22
На Полтавщині зіткнулися легковик та автобус: є постраждалий
03 лютого 2026, 08:12
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Всі публікації »
Валерій Пекар
Валерій Чалий
Ігор Луценко
Всі блоги »