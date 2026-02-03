Харків під ударами: атака на енергетику тривала майже шість годин

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Харкові атака російських військ на енергетичну інфраструктуру міста тривала майже шість годин

Про це пише "Думка" із посиланням на мера міста Ігоря Терехова, передає RegioNews.

За його словами, ворог застосовував касетні боєприпаси, безпілотники типу "Шахед", "Молнія" та ракети.

Постраждала критична інфраструктура, яка забезпечує життєдіяльність міста, зокрема тепло, світло та воду. Мета атак очевидна – залишити Харків без базових комунальних послуг.

Терехов підкреслив, що у ці години комунальні служби та енергетики працюють цілодобово, щоб відновити тепло та електропостачання у будинках харків’ян.

"Постраждали житлові будинки, вибиті вікна, розтрощені дахи. Будемо робити все можливе, щоб якнайшвидше надати комунальні послуги харків'янам", – зазначив мер міста.

Нагадаємо, раніше Терехов сказав, що через пошкодження однієї з найбільших ТЕЦ міська влада буде змушена ухвалювати складні рішення. Зокрема, злити воду у системі теплопостачання 820 будинків.