На Харківщині застілля закінчилось кров'ю: чоловік напав на знайомого з ножем

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, під час застілля 54-річний та 26-річний чоловіки посварились. В ході конфлікту старший вдарив молодшого ножем в область черевної порожнини свого опонента. Потерпілого госпіталізували в тяжкому стані.

"Слідчі відділу поліції № 1 Ізюмського РУП повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. За вчинений злочин законом передбачено покарання у виді позбавлення волі до 8 років", - повідомили в поліції.

