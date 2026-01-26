08:58  26 января
Катался на скайсерфинге: в Киеве мужчина провалился под лед
07:50  26 января
В Харьковской области Ford после заноса залетел на припаркованный автомобиль
18:14  25 января
Снег, гололед и дожди в Украине: прогноз погоды на ближайшие дни
26 января 2026, 07:50

В Харьковской области Ford после заноса залетел на припаркованный автомобиль

26 января 2026, 07:50
Фото: Национальная полиция
Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП в Харьковском районе. Дорожно-транспортное происшествие произошло 25 января на автодороге в поселке Васищево

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Предварительно установлено, что 36-летний водитель автомобиля Ford Fusion, двигаясь из города Змиев в направлении Харькова, заехал правыми колесами на обочину. Из-за заснеженного состояния обочины транспортное средство начало заносить, в результате чего водитель потерял управление и столкнулся с припаркованным автомобилем Opel Kadett.

В результате столкновения автомобиль Ford Fusion фактически занесло на Opel Kadett. Пострадавших в ДТП нет.

Информация о событии зарегистрирована в Едином учете. Идет проверка и устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, в Полтавской области авто вылетело в кювет и перевернулось. В результате аварии водитель получил травмы, от которых погиб на месте. Правоохранители приступили к выяснению обстоятельств аварии.

