В Харьковской области Ford после заноса залетел на припаркованный автомобиль

Фото: Национальная полиция

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП в Харьковском районе. Дорожно-транспортное происшествие произошло 25 января на автодороге в поселке Васищево

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Предварительно установлено, что 36-летний водитель автомобиля Ford Fusion, двигаясь из города Змиев в направлении Харькова, заехал правыми колесами на обочину. Из-за заснеженного состояния обочины транспортное средство начало заносить, в результате чего водитель потерял управление и столкнулся с припаркованным автомобилем Opel Kadett.

В результате столкновения автомобиль Ford Fusion фактически занесло на Opel Kadett. Пострадавших в ДТП нет.

Информация о событии зарегистрирована в Едином учете. Идет проверка и устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, в Полтавской области авто вылетело в кювет и перевернулось. В результате аварии водитель получил травмы, от которых погиб на месте. Правоохранители приступили к выяснению обстоятельств аварии.