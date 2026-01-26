На Харківщині Ford після заносу залетів на припаркований автомобіль
Правоохоронці встановлюють обставини ДТП у Харківському районі. Дорожньо-транспортна пригода сталася 25 січня на автодорозі в селищі Васищеве
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Попередньо встановлено, що 36-річний водій автомобіля Ford Fusion, рухаючись із міста Зміїв у напрямку Харкова, заїхав правими колесами на узбіччя. Через засніжений стан узбіччя транспортний засіб почало заносити, внаслідок чого водій втратив керування та здійснив зіткнення з припаркованим автомобілем Opel Kadett.
У результаті зіткнення автомобіль Ford Fusion вфактично занесло на Opel Kadett. Постраждалих у ДТП немає.
Інформацію про подію зареєстровано в Єдиному обліку. Наразі триває перевірка та встановлюються всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.
