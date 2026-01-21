У Харкові іномарка збила на смерть одразу двох людей
Аварія сталась 20 січня близько 19:00 у Немишлянському районі Харкова. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження
Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.
Попередньо, двоє людей переходили дорогу нерегульованим пішохідним переходом. Тоді 44-річний водій автомобіля Opel Movano збив їх. Внаслідок ДТП 51-річна жінка та 50-річний чоловік від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці події.
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження і з'ясовують всі обставини. Водія іномарки вже затримали.
Нагадаємо, на Закарпатті 15-річний водій Volkswagen Passat зіткнувся з вантажівкою на узбіччі. У результаті аварії загинула 15-річна пасажирка.
