20:57  20 января
Жители Полтавы вышли на митинг из-за отключения света
17:05  20 января
Уроженец Николаева стал лучшим спортсменом Европы по итогам 2025 года
14:25  20 января
Морозы в Украине начнут ослабевать
20 января 2026, 22:12

Украинские пограничники уничтожили российских штурмовиков, которые прорывались через госграницу на Харьковщине

20 января 2026, 22:12
иллюстративное фото: из открытых источников
Ситуация на Южно-Слобожанском направлении остается сложной. Российско-оккупационные войска не оставляют попыток прорваться через государственную границу Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Для отражения атак противника применялись разведывательно-ударные группы подразделения РУБпАК "Фурия".

"Операторы БПЛА обеспечивают аэроразведку, корректировку огня артиллерии и поражение вражеской пехоты ударными дронами. Так, за последние дни дронари "Фурии" уничтожили 10 оккупантов, еще 18 ранены", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, россияне пытаются оцепить еще один город на Харьковщине. Речь идет о городе Волчанск.

Харьковская область ГПСУ потери россиян пограничники видео
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
07 августа 2025
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
История украинских референдумов: как это было
