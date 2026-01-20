Украинские пограничники уничтожили российских штурмовиков, которые прорывались через госграницу на Харьковщине

иллюстративное фото: из открытых источников

Ситуация на Южно-Слобожанском направлении остается сложной. Российско-оккупационные войска не оставляют попыток прорваться через государственную границу Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Для отражения атак противника применялись разведывательно-ударные группы подразделения РУБпАК "Фурия".

"Операторы БПЛА обеспечивают аэроразведку, корректировку огня артиллерии и поражение вражеской пехоты ударными дронами. Так, за последние дни дронари "Фурии" уничтожили 10 оккупантов, еще 18 ранены", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, россияне пытаются оцепить еще один город на Харьковщине. Речь идет о городе Волчанск.