Украинские пограничники уничтожили российских штурмовиков, которые прорывались через госграницу на Харьковщине
Ситуация на Южно-Слобожанском направлении остается сложной. Российско-оккупационные войска не оставляют попыток прорваться через государственную границу Украины
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.
Для отражения атак противника применялись разведывательно-ударные группы подразделения РУБпАК "Фурия".
"Операторы БПЛА обеспечивают аэроразведку, корректировку огня артиллерии и поражение вражеской пехоты ударными дронами. Так, за последние дни дронари "Фурии" уничтожили 10 оккупантов, еще 18 ранены", – говорится в сообщении.
Как сообщалось, россияне пытаются оцепить еще один город на Харьковщине. Речь идет о городе Волчанск.
