Пограничники дронами превратили в металлолом вражеские "буханки" на Харьковщине
Пограничники сорвали доставку вражеских боеприпасов на передовую
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
Операторы FPV-дронов Волынского пограничного отряда успешно "охотятся" на российские автомобили УАЗ, известные как "буханки", которыми оккупанты перевозят на передовую личный состав, боеприпасы и провизию.
"Благодаря мастерской работе операторов FPV-дронов вражеские авто на Харьковщине превращаются в кучу металлолома. Точные удары, холодный расчет и никакого шанса для оккупантов", – говорится в сообщении ГПСУ.
Напомним, пограничники сорвали попытку россиян прорвать границу на Харьковщине. В результате боя был уничтожен 21 захватчик, еще 11 ранены.
