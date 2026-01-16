Фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Операторы FPV-дронов Волынского пограничного отряда успешно "охотятся" на российские автомобили УАЗ, известные как "буханки", которыми оккупанты перевозят на передовую личный состав, боеприпасы и провизию.

"Благодаря мастерской работе операторов FPV-дронов вражеские авто на Харьковщине превращаются в кучу металлолома. Точные удары, холодный расчет и никакого шанса для оккупантов", – говорится в сообщении ГПСУ.

Напомним, пограничники сорвали попытку россиян прорвать границу на Харьковщине. В результате боя был уничтожен 21 захватчик, еще 11 ранены.