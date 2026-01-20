Українські прикордонники знищили російських штурмовиків, які проривалися через держкордон на Харківщині
Ситуація на Південно-Слобожанському напрямку залишається складною. Російсько-окупаційні війська не залишають спроб прорватись через державний кордон України
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Державну прикордонну службу України.
Для відбиття атак противника застосовувались розвідувально-ударні групи підрозділу РУБпАК "Фурія".
"Оператори БпЛА забезпечують аеророзвідку, корегування вогню артилерії та ураження ворожої піхоти ударними дронами. Так, упродовж останніх днів дронарі "Фурії" знищили 10 окупантів, ще 18 поранено", – йдеться у повідомленні.
Як повідомлялось, росіяни намагаються оточити ще одне місто на Харківщині. Йдеться про місто Вовчанськ.
