20 січня 2026, 22:12

Українські прикордонники знищили російських штурмовиків, які проривалися через держкордон на Харківщині

20 січня 2026, 22:12
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Ситуація на Південно-Слобожанському напрямку залишається складною. Російсько-окупаційні війська не залишають спроб прорватись через державний кордон України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Державну прикордонну службу України.

Для відбиття атак противника застосовувались розвідувально-ударні групи підрозділу РУБпАК "Фурія".

"Оператори БпЛА забезпечують аеророзвідку, корегування вогню артилерії та ураження ворожої піхоти ударними дронами. Так, упродовж останніх днів дронарі "Фурії" знищили 10 окупантів, ще 18 поранено", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, росіяни намагаються оточити ще одне місто на Харківщині. Йдеться про місто Вовчанськ.

16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
07 серпня 2025
