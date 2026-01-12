Релокированные педагоги Запорожской области рискуют остаться без зарплаты в 2026 году – общественная организация

Иллюстративное фото: из открытых источников

В 2026 году сотни учителей из Запорожской области рискуют остаться без финансовой поддержки из-за обстоятельств, связанных с российской агрессией

Об этом сообщает ОО "Защита Государства", передает RegioNews .

Из-за войны учебные заведения из ТОТ и зоны боевых действий были релоцированы в Запорожье. Релокация спасла школы, но оставила многих педагогов без нагрузки: из-за эвакуации населения и уменьшения количества учащихся они оказались в состоянии вынужденного простоя.

В этом году государство отменило минимальную поддержку для таких учителей, фактически оставив их один на один с проблемой выживания.

Запорожская ячейка ОО "Защита государства" публично обратилась в органы местного самоуправления области с призывом взять на себя ответственность.

Активисты предлагают:

разработать местные программы социальной поддержки педагогов релокированных школ до конца учебного года, чтобы они могли трудоустроиться;

использовать возможности дополнительных дотаций из государственного бюджета для поддержки этих учителей.

"Сохранение украинского учителя – это вопрос национальной безопасности, ведь там, где нет украинского образования, всегда появляется чужое идеологическое влияние", – подчеркивают активисты ОО.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство ввело ежемесячную доплату 4000 гривен для учителей в прифронтовых общинах. Повышенная доплата касается около 25 тысяч педагогов, работающих в 84 общинах Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей.