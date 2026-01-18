16:05  18 января
18 января 2026, 21:02

В Харькове построят подземный детсад за 224,5 млн грн

18 января 2026, 21:02
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В городе определили победителя тендера на строительство первого в областном центре подземного детсада

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на издание "Мнение".

Речь идет о строительстве первого подземного детсада на территории Новобаварского района города.

Площадь сооружения составит 2046 кв. м. Оно будет рассчитано на 217 человек (воспитатели+питомцы, технический персонал). Кроме защитного сооружения предполагается строительство овощехранилища.

Детсад будет иметь водопровод, канализацию, тепловые сети, связь, сети электроснабжения, три подъемника для маломобильных людей. Также в проекте предусмотрен альтернативный источник электроснабжения – дизель-генераторная установка.

Рядом с заведением обустроят игровые и спортивные площадки, дорожки и тротуары.

ПАО "Трест "Жилстрой-1" пообещало выполнить работы за 224,5 млн. грн. Строительство должно завершить до конца 2027 года.

Как сообщалось, впервые в Украине будет построен подземный детский сад. Это заведение в Харьковской области планируют сделать на полтысячи детей.

