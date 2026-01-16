Фото: полиция

Фигуранты уверяли клиентов, что имеют связи в ТЦК и могут "решить вопрос" с бронированием

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Организатором схемы был 46-летний житель Киевской области, приобщивший к сотрудничеству 27-летнего знакомого, тоже жителя Киевщины. Дельцы уверяли мужчин призывного возраста в том, что имеют связи с должностными лицами ТЦК и СП и могут договориться с ними о снятии "клиентов" с розыска и дальнейшем трудоустройстве на объектах критической инфраструктуры, для получения ими бронирования.

Фигуранты потребовали от призывников 20 тысяч гривен за реализацию сделки.

Злоумышленникам объявили о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием). Им грозит до пяти лет заключения.

Напомним, СБУ ликвидировала масштабную схему уклонения от мобилизации в Днепропетровской области. Во время обысков у главы военно-врачебной комиссии (ВЛК) при местном ТЦК обнаружили более 300 тыс. долларов.