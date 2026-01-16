Росіяни скинули КАБ на блокпост біля Куп’янська: є поранені

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Російські окупанти завдали удару керованою авіабомбою по блокпосту поблизу Куп’янська. Поранені двоє військових та двоє поліцейських

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Внаслідок авіаудару поранень зазнали двоє військовослужбовців ЗСУ, які в момент вибуху проїжджали повз блокпост, а також двоє поліцейських, котрі несли службу на дорозі.

Поліцейські Луганщини надали пораненим домедичну допомогу та спільно з іншими службами організували їх евакуацію до лікарні.

