Фото: СБУ

СБУ разоблачила еще двух агентов российской военной разведки (более известной как ГРУ) в Одессе. По заданию врага фигуранты готовили атаки на местных военных с помощью так называемых "сбросов" из гражданского квадрокоптера

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

СБУ сработала на опережение и задержала агентов накануне запланированного запуска БпЛА, когда у них уже была готова боевая часть для сброса и согласована российским куратором "цель" для удара – одна из локаций местного подразделения Сил обороны.

Как установило расследование, одним из фигурантов оказался 49-летний местный предприниматель, которого оккупанты завербовали через Телеграм-канал по поиску "легких заработков". Сначала он получил от оккупантов квадрокоптер, а затем достал из схрона 2 кг пластида и комплектующие для взрывчатки и снарядил ими беспилотник.

Затем фигурант привлек своего 47-летнего знакомого, который помог ему разведать места наибольшего сосредоточения украинских войск. Обнаруженные "локации" они обозначили на гугл-картах и "отчитались" куратору из РФ.

После согласования "цели" с российским спецслужбом злоумышленники приступили к подготовке воздушного удара. На этом этапе их задержали контрразведчики СБУ.

В ходе обысков у фигурантов изъяли квадрокоптер со взрывчаткой, а также автомат Калашникова, два пистолета Макарова с патронами, боевую гранату Ф-1 и другие образцы вооружения.

Агентам объявили подозрения в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога, им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления, в частности, каналов приобретения огнестрельного оружия и боеприпасов.

Напомним, ранее СБУ задержала в Одессе агентку российской военной разведки (более известной как ГРУ), которая корректировала вражеские атаки по городу и поддерживала рашистов в соцсетях.