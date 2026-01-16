ВАКС избрал меру пресечения Юлии Тимошенко

Фото из открытых источников

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции, передает RegioNews.

Решением Высшего антикоррупционного суда Юлии Тимошенко избрали меру пресечения в виде залога в размере 33,3 миллиона гривен. Также суд обязал ее:

прибывать по вызову суда, следователя, прокурора,

не отлучаться из Киевской области,

сообщать об изменении проживания или работы,

воздержаться от общения с рядом депутатов,

сдать паспорта для выезда за границу.

Известно, что первоначально САП просил залог в размере 50 миллионов гривен. Обязанности носить электронный браслет в решении нет.

Обыски и подозрение Тимошенко: что известно

Вечером 13 января НАБУ и САП сообщили о разоблачении руководителя одной из депутатских фракций Верховной Рады в коррупции. В то же время источники "Украинской правды" сообщали, что речь идет о лидере фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

Народный депутат Алексей Гончаренко также подтвердил, что речь идет именно о Тимошенко.

Антикоррупционные органы заявили, что руководителя фракции разоблачили на предложения неправомерной выгоды ряду народных депутатов из фракций, которые она не возглавляет, за голосование "за" или "против" конкретных законопроектов.

Утром 14 января собеседники УП в политических кругах сообщили об объявлении подозрения главе фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Впоследствии сама Тимошенко подтвердила проведение обысков в офисе партии, в то же время заявив, что отвергает все обвинения.

Впоследствии НАБУ и САП официально сообщили об объявлении подозрения руководительнице одной из депутатских фракций Верховной Рады в предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам на постоянной основе.

Также НАБУ обнародовало записи разговоров, на которых, по версии следствия, лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко обсуждает с неизвестным народным депутатом систему оплаты за конкретные голосования в Верховной Раде.