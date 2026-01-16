15:13  16 января
В Украине в выходные ожидается до -22 градусов
13:07  16 января
В Киеве студентов переведут на дистанционное обучение
07:56  16 января
В Киевской области произошло тройное ДТП: есть пострадавший
UA | RU
UA | RU
16 января 2026, 14:55

ВАКС избрал меру пресечения Юлии Тимошенко

16 января 2026, 14:55
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Высший антикоррупционный суд избрал лидеру фракции "Батькивщина" меру пресечения. Стало известно, какой размер залога избрал суд

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции, передает RegioNews.

Решением Высшего антикоррупционного суда Юлии Тимошенко избрали меру пресечения в виде залога в размере 33,3 миллиона гривен. Также суд обязал ее:

  • прибывать по вызову суда, следователя, прокурора,
  • не отлучаться из Киевской области,
  • сообщать об изменении проживания или работы,
  • воздержаться от общения с рядом депутатов,
  • сдать паспорта для выезда за границу.

Известно, что первоначально САП просил залог в размере 50 миллионов гривен. Обязанности носить электронный браслет в решении нет.

Обыски и подозрение Тимошенко: что известно

Вечером 13 января НАБУ и САП сообщили о разоблачении руководителя одной из депутатских фракций Верховной Рады в коррупции. В то же время источники "Украинской правды" сообщали, что речь идет о лидере фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

Народный депутат Алексей Гончаренко также подтвердил, что речь идет именно о Тимошенко.

Антикоррупционные органы заявили, что руководителя фракции разоблачили на предложения неправомерной выгоды ряду народных депутатов из фракций, которые она не возглавляет, за голосование "за" или "против" конкретных законопроектов.

Утром 14 января собеседники УП в политических кругах сообщили об объявлении подозрения главе фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Впоследствии сама Тимошенко подтвердила проведение обысков в офисе партии, в то же время заявив, что отвергает все обвинения.

Впоследствии НАБУ и САП официально сообщили об объявлении подозрения руководительнице одной из депутатских фракций Верховной Рады в предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам на постоянной основе.

Также НАБУ обнародовало записи разговоров, на которых, по версии следствия, лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко обсуждает с неизвестным народным депутатом систему оплаты за конкретные голосования в Верховной Раде.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
суд взятка Юлия Тимошенко коррупционер
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
16 января 2026, 15:43
Проблемы со здоровьем за 5 тысяч долларов: полиция задержала одессита, организовавшего схему "освобождения из войска"
16 января 2026, 15:20
В Украине в выходные ожидается до -22 градусов
16 января 2026, 15:13
Зима в Харькове: секреты выживания тех, кто живет на улице годами
16 января 2026, 14:50
Снятие с розыска и бронирования за 20 тысяч гривен: в Киеве задержали двух дельцов
16 января 2026, 14:45
В Хмельницкой области мужчина поджег квартиру родителей бывшей – в квартире был ребенок
16 января 2026, 14:35
Пограничники дронами превратили в металлолом вражеские "буханки" на Харьковщине
16 января 2026, 14:28
В Запорожье осудили мошенницу за кражу денег с карт военного
16 января 2026, 14:09
2 тысячи долларов за трудоустройство: в Сумах руководитель стоматологии был пойман на взятке
16 января 2026, 13:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
История украинских референдумов: как это было
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Все блоги »