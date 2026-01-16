Фото: ГБР

ГБР разоблачило военнослужащего одной из частей в Донецкой области на продаже вооружения. Командир отделения пытался заработать на продаже боеприпасов и техники

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

В ноябре 2025 года военнослужащий через мессенджер нашел "клиента" и обменял незаконно приобретенный ПЗРК на беспилотник с целью его последующей перепродажи.

После этого в январе фигурант пытался продать еще два пулемета за 175 тысяч гривен, однако работники ГБР задержали его при попытке сбыта.

В ходе следственных действий правоохранители изъяли незаконно реализуемое вооружение. Сейчас проводятся мероприятия по передаче ПЗРК и двух пулеметов в ВСУ.

Кроме того, по месту жительства фигуранта работники ГБР обнаружили и изъяли 549 дронов, 277 аккумуляторов к ним и другое специальное оборудование, более 80 кг взрывчатого вещества, около 2,5 тыс. электродетонаторов, а также мобильный телефон, ноутбук и 74 тыс. долларов.

Военнослужащему объявили подозрение в ношении, приобретении и сбыте огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения по ч. 1 ст. 263 УК Украины. Ему грозит до 7 лет тюрьмы.

Правоохранители устанавливают происхождение изъятых дронов, вооружения и боеприпасов, в частности на предмет возможного похищения с воинской части или списания как якобы утраченного во время боевых действий военного имущества.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили группировку, которая готовила продажу одной из крупнейших партий трофейного оружия. Задержанным объявили подозрение, им грозит до 7 лет тюрьмы.