В Украине в выходные ожидается до -22 градусов
В Киеве студентов переведут на дистанционное обучение
В Киевской области произошло тройное ДТП: есть пострадавший
16 января 2026, 13:55

2 тысячи долларов за трудоустройство: в Сумах руководитель стоматологии был пойман на взятке

16 января 2026, 13:55
Иллюстративное фото
В Сумах судили руководителя стоматологической поликлиники. Оказалось, он требовал взятку за трудоустройство

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Известно, что мужчина являлся руководителем стоматологической клиники. Он потребовал от человека взятку в размере 2 тысяч долларов за трудоустройство. Суд признал его виновным.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы 5 лет, с лишением права занимать постоянно или временно в органах государственной власти, органах местного самоуправления, на государственных или коммунальных предприятиях, в учреждениях или организациях должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций сроком на 1 год, с конфискацией.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили ряд схем, связанных с уклонением от мобилизации и незаконной переправкой мужчин за границу. Подозрение объявили 11 фигурантам.

взятка Сумская область
