2 тысячи долларов за трудоустройство: в Сумах руководитель стоматологии был пойман на взятке

Иллюстративное фото

В Сумах судили руководителя стоматологической поликлиники. Оказалось, он требовал взятку за трудоустройство

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Известно, что мужчина являлся руководителем стоматологической клиники. Он потребовал от человека взятку в размере 2 тысяч долларов за трудоустройство. Суд признал его виновным.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы 5 лет, с лишением права занимать постоянно или временно в органах государственной власти, органах местного самоуправления, на государственных или коммунальных предприятиях, в учреждениях или организациях должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций сроком на 1 год, с конфискацией.

