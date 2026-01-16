Иллюстративное фото

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Инцидент произошел в мае 2025 года в селе Чемеровцы. 47-летний мужчина облил легковоспламеняющейся смесью порог, стены и входную дверь квартиры, где живут родители бывшей девушки, и поджег.

Пожар увидела владелица квартиры. Она как раз возвращалась домой. К счастью, ей удалось самостоятельно потушить пламя. В момент поджога в квартире находился несовершеннолетний ребенок. К счастью, она не пострадала.

Апелляционный суд подтвердил приговор первой инстанции. Мужчине назначили наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы. В пользу потерпевших суд взыскал 29 332 грн имущественного и 15 тыс. грн морального ущерба.

