15:13  16 января
В Украине в выходные ожидается до -22 градусов
13:07  16 января
В Киеве студентов переведут на дистанционное обучение
07:56  16 января
В Киевской области произошло тройное ДТП: есть пострадавший
16 января 2026, 14:35

В Хмельницкой области мужчина поджег квартиру родителей бывшей – в квартире был ребенок

16 января 2026, 14:35
Иллюстративное фото
Хмельницкий апелляционный суд рассмотрел дело о поджоге. Стало известно, как наказали мужчину, совершившего преступление

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Инцидент произошел в мае 2025 года в селе Чемеровцы. 47-летний мужчина облил легковоспламеняющейся смесью порог, стены и входную дверь квартиры, где живут родители бывшей девушки, и поджег.

Пожар увидела владелица квартиры. Она как раз возвращалась домой. К счастью, ей удалось самостоятельно потушить пламя. В момент поджога в квартире находился несовершеннолетний ребенок. К счастью, она не пострадала.

Апелляционный суд подтвердил приговор первой инстанции. Мужчине назначили наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы. В пользу потерпевших суд взыскал 29 332 грн имущественного и 15 тыс. грн морального ущерба.

Напомним, в Запорожье разоблачили мужчину, который сотрудничал с российскими спецслужбами и получал вознаграждение за ущерб украинской инфраструктуре. Он осуществлял поджоги автомобилей, передавал данные о дислокации подразделений ВСУ и зарабатывал на этом по 500-700 долларов за задание.

суд Хмельницкая область поджигатели
