В Харьковской области задержали мужчину, который требовал у бывшего начальника деньги. Он угрожал ему расправой систематически

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

34-летний житель Харьковщины угрожал своему бывшему работодателю, 36-летнему предпринимателю. В течение декабря он систематически звонил по телефону предпринимателю и требовал 300 тысяч гривен. Он угрожал, что если не получит деньги, то подожжет магазин по продаже автозапчастей.

Под давлением потерпевший согласился и передал оговоренную сумму средств. Сразу после этого злоумышленник был задержан.

"При процессуальном руководстве Берестинской окружной прокуратуры Харьковской области ему сообщено о подозрении в вымогательстве, совершенном в условиях военного сатана (ч. 4 ст. 189 УК Украины). По ходатайству прокурора подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в прокуратуре.

