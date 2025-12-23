На Харківщині чоловік погрожував колишньому роботодавцю розправою і вимагав гроші

Фото: Нацполіція

На Харківщині затримали чоловіка, який вимагав у колишнього начальника гроші. Він погрожував йому розправою систематично

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

34-річний житель Харківщини погрожував своєму колишньому роботодавцю, 36-річному підприємцю. Протягом грудня він систематично телефонував підприємцю та вимагав 300 тисяч гривень. Він погрожував, що якщо не отримає гроші, то підпалить магазин з продажу автозапчастин.

Під тиском потерпілий погодився, і передав обумовлену суму коштів. Одразу після цього зловмисника затримали.

"За процесуального керівництва Берестинської окружної прокуратури Харківської області йому повідомлено про підозру у вимаганні, вчиненому в умовах воєнного сатану (ч. 4 ст. 189 КК України). За клопотанням прокурора підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - повідомили в прокуратурі.

