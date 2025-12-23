18:49  23 грудня
Енергетики розповіли про відключення світла у середу 24 грудня
15:59  23 грудня
Вдарять морози до -12: в Україну йде різке похолодання
15:46  23 грудня
Двоє українських бійців 130 днів утримували позиції на Донеччині
23 грудня 2025, 18:25

На Харківщині чоловік погрожував колишньому роботодавцю розправою і вимагав гроші

23 грудня 2025, 18:25
Фото: Нацполіція
На Харківщині затримали чоловіка, який вимагав у колишнього начальника гроші. Він погрожував йому розправою систематично

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

34-річний житель Харківщини погрожував своєму колишньому роботодавцю, 36-річному підприємцю. Протягом грудня він систематично телефонував підприємцю та вимагав 300 тисяч гривень. Він погрожував, що якщо не отримає гроші, то підпалить магазин з продажу автозапчастин.

Під тиском потерпілий погодився, і передав обумовлену суму коштів. Одразу після цього зловмисника затримали.

"За процесуального керівництва Берестинської окружної прокуратури Харківської області йому повідомлено про підозру у вимаганні, вчиненому в умовах воєнного сатану (ч. 4 ст. 189 КК України). За клопотанням прокурора підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше у Львові правоохоронці викрили лікарку, яка вимагала та одержала 2000 доларів за позитивне рішення щодо продовження пацієнту третьої групи інвалідності та за встановлення вищого відсотка втрати працездатності.

23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
07 серпня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
