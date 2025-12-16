$10 000 за выезд: многодетный отец из Ровенщины помогал мужчинам "бежать" из Украины

Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщила Ровенская областная прокуратура, передает RegioNews.

Военнообязанных "клиентов" они искали через знакомых. Подозреваемый отвечал за встречу и доставку мотоциклом в пограничную зону.

Мужчину задержали пограничники с правоохранителями вечером 13 декабря, когда он вез 23-летнего киевлянина для незаконного пересечения государственной границы. За свои услуги молодой человек заплатил 10 000 долларов США.

Сейчас решается вопрос избрания меры пресечения, а также устанавливаются все причастные к схеме.

Подозреваемому грозит лишение свободы на 7-9 лет, с дополнительным ограничением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет и конфискацией имущества.

Напомним, правоохранители разоблачили 44-летнего киевлянина, организовавшего схему уклонения от мобилизации под видом оформления документов на постоянный уход за лицом с инвалидностью.