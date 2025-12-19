Россия нанесла удар по портовой инфраструктуре Одесщины, есть погибшие и раненые
РФ нанесла удар по портовой инфраструктуре Одесской области. В результате атаки 7 человек погибли, еще 15 ранены
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Одесскую ОВА.
Как отмечается, 19 декабря вечером россияне снова массированно атаковали баллистическими ракетами объект портовой инфраструктуры Одесского района.
В результате удара произошло возгорание грузовых автомобилей на парковке.
"По предварительной информации, к сожалению, семь человек погибли. Еще пятнадцать получили ранения и госпитализированы. Врачи оказывают всю необходимую помощь пострадавшим", – говорится в сообщении.
В регионе идет воздушная тревога.
Ранее в сети показали последствия атаки РФ по мосту в Маяках на трассе Одесса-Рени. Движение на этом участке полностью прекращено.
В Украине может возникнуть дефицит топлива из-за российских ударов по мосту в Одесской области
