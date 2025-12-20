09:11  20 декабря
Николаевская область частично осталась без света из-за вражеской атаки
08:34  20 декабря
В Кабмине отреагировали на массированные атаки РФ по Одесской области
08:20  20 декабря
В Днепре военный ездил на авто под наркотиками
20 декабря 2025, 09:11

Николаевская область частично осталась без света из-за вражеской атаки

20 декабря 2025, 09:11
иллюстративное фото: из открытых источников
Ночью в результате российской атаки без электроснабжения остались населенные пункты Баштанского, Николаевского и частично Вознесенского районов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима.

По его словам, с ночи все объекты критической и социальной инфраструктуры работают на генераторах и альтернативных источниках питания.

"Обеспечиваем работу отопления, водоснабжения и водоотвода. Проводим мероприятия по постоянству мобильной связи", – говорится в сообщении.

Утром в Николаеве запущены троллейбусы с автономным ходом, автобусы и частный транспорт.

Все службы работают в усиленном режиме.

Как сообщалось, в Николаевской области российская информаторша расставляла "видеопастки" для шпионства по ВСУ. За совершенное ей грозит немалый срок заключения.

