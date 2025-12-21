Російський авіаудар по Ізюму: з-під завалів дістали тіла двох загиблих

Фото: ДСНС Харківщини

У суботу, 20 грудня, російські війська завдали кількох ударів керованими авіабомбами по місту Ізюм на Харківщині

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Одне з влучань припало на територію приватного домоволодіння – житловий будинок зазнав значних руйнувань. Також пошкоджено сусідні приватні оселі та багатоповерхові будинки.

Під час аварійно-рятувальних робіт з-під завалів рятувальники деблокували тіла двох загиблих – чоловіка та жінки. Ще одна людина отримала поранення. Крім того, надзвичайникам вдалося врятувати собаку.

До ліквідації наслідків авіаудару залучалися 13 рятувальників та 2 одиниці техніки ДСНС. Роботи на місці події тривали до повного обстеження зруйнованих конструкцій.

Нагадаємо, росіяни уже декілька днів масовано атакують Одеську область ракетами і дронами. Зокрема РФ атакувала портову інфраструктуру. Загинуло вісім людей, ще майже 30 зазнали поранень.

Раніше повідомлялося, що у Кабміні відреагували на масовані атаки РФ по Одеській області. Відповідальним в Уряді за координацію дій в регіонів призначено віце-прем’єр-міністра Олексія Кулебу.