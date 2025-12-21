13:38  21 грудня
Нічна бійка в центрі Києва: поліція шукає всіх учасників
12:54  21 грудня
Пожежа на автосервісі в Рівному: горіли BMW і мотоцикл
10:38  21 грудня
У Києві жінка вдарила співмешканця ножем у шию: чоловік у тяжкому стані
UA | RU
UA | RU
21 грудня 2025, 09:12

Російський авіаудар по Ізюму: з-під завалів дістали тіла двох загиблих

21 грудня 2025, 09:12
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС Харківщини
Читайте также
на русском языке

У суботу, 20 грудня, російські війська завдали кількох ударів керованими авіабомбами по місту Ізюм на Харківщині

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Одне з влучань припало на територію приватного домоволодіння – житловий будинок зазнав значних руйнувань. Також пошкоджено сусідні приватні оселі та багатоповерхові будинки.

Під час аварійно-рятувальних робіт з-під завалів рятувальники деблокували тіла двох загиблих – чоловіка та жінки. Ще одна людина отримала поранення. Крім того, надзвичайникам вдалося врятувати собаку.

До ліквідації наслідків авіаудару залучалися 13 рятувальників та 2 одиниці техніки ДСНС. Роботи на місці події тривали до повного обстеження зруйнованих конструкцій.

Нагадаємо, росіяни уже декілька днів масовано атакують Одеську область ракетами і дронами. Зокрема РФ атакувала портову інфраструктуру. Загинуло вісім людей, ще майже 30 зазнали поранень.

Раніше повідомлялося, що у Кабміні відреагували на масовані атаки РФ по Одеській області. Відповідальним в Уряді за координацію дій в регіонів призначено віце-прем’єр-міністра Олексія Кулебу.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна ДСНС Харківська область Ізюм тіла загиблих російська армія завали
Миколаївська область частково залишилась без світла через ворожу атаку
20 грудня 2025, 09:11
Росія завдала удару по портовій інфраструктурі Одещини, є загиблі та поранені
19 грудня 2025, 22:57
Всі новини »
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
Омбудсмен Лубінець відреагував на примусову депортацію 50 громадян із Сумщини
21 грудня 2025, 13:51
Нічна бійка в центрі Києва: поліція шукає всіх учасників
21 грудня 2025, 13:38
Пожежа на автосервісі в Рівному: горіли BMW і мотоцикл
21 грудня 2025, 12:54
Росія запустила по Україні понад 90 БпЛА: скільки збила ППО
21 грудня 2025, 12:24
Заяви Путіна на "Прямій лінії": що має значення для України
21 грудня 2025, 11:50
ЗСУ за добу знищили 1130 російських військових – Генштаб
21 грудня 2025, 11:11
У Києві жінка вдарила співмешканця ножем у шию: чоловік у тяжкому стані
21 грудня 2025, 10:38
ЗСУ підтвердили: російські війська вивезли понад 50 цивільних із Сумщини
21 грудня 2025, 10:15
На Рівненщині зіткнулися вісім авто: є постраждалі
21 грудня 2025, 09:28
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віталій Портніков
Юрій Касьянов
Всі блоги »